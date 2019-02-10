Названа сумма, которую Роскосмос потратит на запуск кораблей к МКС

Роскосмосу потребуется 4,6 миллиарда рублей на запуски кораблей к Международной космической станции (МКС) в 2019–2020 годах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госзакупок.

Эти средства пойдут на подготовку и запуск трех пилотируемых кораблей «Союз-МС» и трех грузовых космических аппаратов «Прогресс-МС».

Кроме того, за счет этих денег будет обеспечиваться управление российской частью МКС.

Ранее СМИ сообщали, что запуск первой российской пилотируемой лунной экспедиции пройдет в 2031 году.

При этом в Роскосмосе точную дату запуска назвать отказались, поскольку сейчас существует несколько вариантов концепции федеральной программы, которые предполагают разные бюджеты и темпы работы.