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Названа сумма, которую Роскосмос потратит на запуск кораблей к МКС 

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Фото: 360tv.ru
Роскосмосу потребуется 4,6 миллиарда рублей на запуски кораблей к Международной космической станции (МКС) в 2019–2020 годах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госзакупок.
Эти средства пойдут на подготовку и запуск трех пилотируемых кораблей «Союз-МС» и трех грузовых космических аппаратов «Прогресс-МС».
Кроме того, за счет этих денег будет обеспечиваться управление российской частью МКС.
Ранее СМИ сообщали, что запуск первой российской пилотируемой лунной экспедиции пройдет в 2031 году.
При этом в Роскосмосе точную дату запуска назвать отказались, поскольку сейчас существует несколько вариантов концепции федеральной программы, которые предполагают разные бюджеты и темпы работы.
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Наука и техника , Армия , Роскосмос
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