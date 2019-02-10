Роскосмосу потребуется 4,6 миллиарда рублей на запуски кораблей к Международной космической станции (МКС) в 2019–2020 годах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госзакупок.
Эти средства пойдут на подготовку и запуск трех пилотируемых кораблей «Союз-МС» и трех грузовых космических аппаратов «Прогресс-МС».
Кроме того, за счет этих денег будет обеспечиваться управление российской частью МКС.
Ранее СМИ сообщали, что запуск первой российской пилотируемой лунной экспедиции пройдет в 2031 году.
При этом в Роскосмосе точную дату запуска назвать отказались, поскольку сейчас существует несколько вариантов концепции федеральной программы, которые предполагают разные бюджеты и темпы работы.