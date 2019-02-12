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Источник рассказал о зависимости США от «Союзов» России до 2020 года 

Газета.Ru + ещё 35 12 февраля 2019
Источник в российской ракетно-космической отрасли заявил, что американская сторона продолжит использовать российские "Союзы" для того, чтобы доставлять астронавтов США на Международную космическую станцию (МКС) до 2020 года, передает РИА "Новости".
По словам источника, два астронавта NASA пробудут на МКС на три месяца дольше.
"Ник Хейг стартует 14 марта на корабле "Союз МС-12" и возвращается на Землю 18 декабря на "Союзе МС-13", а Эндрю Морган отправится на станцию на "Союзе МС-13" 6 июля и приземлится на "Союзе МС-15" в апреле 2020 года", — рассказал источник.
Он добавил, что таким образом США будут зависимы от России до апреля 2020 года.
Ранее сообщалось, что не долетевший до МКС астронавт США может получить еще один шанс.
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