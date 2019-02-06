Новый американский космический корабль Dragon-2 полетит к МКС в беспилотном режиме 2 марта, сообщил РИА Новости в среду источник в российской ракетно-космической отрасли.
Ранее НАСА сообщало, что первый запуск разработанного компанией SpaceX Илона Маска космического корабля Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме планируется в феврале. Источники РИА Новости сообщали, что старт сначала намечался на 9 февраля, затем на 16 февраля, потом на 23 февраля и, наконец, на первую половину марта.
"Американская сторона довела до нас информацию о дате запуска беспилотного корабля Dragon-2 к МКС — это 2 марта", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что в пилотируемом режиме Dragon-2 отправится к МКС в июле 2019 года. На нем полетят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Dragon-2 будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.
В 2012–2018 годах к МКС было запущено 17 грузовых кораблей Dragon (один запуск в 2015 году был аварийным). На базе Dragon компания SpaceX создала корабль Dragon-2, который будет летать на станцию в двух вариантах: Crew Dragon — с экипажем и Cargo Dragon — с грузами.
Другой американский космический корабль Starliner создается компанией Boeing. По словам источника РИА Новости, его запуск к МКС в беспилотном режиме намечается в мае 2019 года, в пилотируемом — на 27 августа. Во втором полете в корабле будут находиться астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Starliner будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.