Беспилотный корабль Dragon-2 запустят к МКС 2 марта, сообщил источник

Новый американский космический корабль Dragon-2 полетит к МКС в беспилотном режиме 2 марта, сообщил РИА Новости в среду источник в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее НАСА сообщало, что первый запуск разработанного компанией SpaceX Илона Маска космического корабля Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме планируется в феврале. Источники РИА Новости сообщали, что старт сначала намечался на 9 февраля, затем на 16 февраля, потом на 23 февраля и, наконец, на первую половину марта.

"Американская сторона довела до нас информацию о дате запуска беспилотного корабля Dragon-2 к МКС — это 2 марта", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что в пилотируемом режиме Dragon-2 отправится к МКС в июле 2019 года. На нем полетят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Dragon-2 будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.

В 2012–2018 годах к МКС было запущено 17 грузовых кораблей Dragon (один запуск в 2015 году был аварийным). На базе Dragon компания SpaceX создала корабль Dragon-2, который будет летать на станцию в двух вариантах: Crew Dragon — с экипажем и Cargo Dragon — с грузами.