В США нашли новую угрозу для севера России

Команда ученых из Вашингтонского университета нашла новую угрозу для вечной мерзлоты Арктики: из-за ранних весенних дождей таяние льдов ускоряется. Об этом сообщает Science Daily.

США, Норвегии, Канады и К Арктике относятся территории России Дании . В новом исследовании ученые рассматривали таяние вечной мерзлоты на Аляске

Исследователи пришли к выводу, что ранние весенние дожди на Аляске увеличивают выброс метана. По мнению ученых, оттаивающая почва будет выделять все больше метана, мощного парникового газа, который задерживает тепло в атмосфере Земли.

Специалисты изучали таяние вечной мерзлоты в 2014-2016 годах неподалеку от Фэрбанкса, города в центре Аляски. Ранние (примерно на три недели раньше обычного) осадки в 2016-м увеличили температуру на краю болота, а выбросы метана выросли на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами. Ранней весной воздух теплее земле, осадки имеют температуру воздуха и нагревают почву.

Дожди пополнили болото порцией теплой воды, микробы в болоте нагрелись, «заволновались» (теплая почва ускоряет их обмен веществ) и начали высвобождать питательные вещества из болотистой почвы, что способствовало росту растений, в частности, осоки. Из-за дефицита кислорода микробы начинают окислять доступные им органические вещества, выделяя метан. Осока помогает микробам, поглощая углерод и «передавая» его им.

Ученые пришли к выводу, что на Аляске районы вечной мерзлоты чувствительны к тепловым воздействиям дождя. В будущем эта среда станет более влажной, а выбросы метана увеличатся еще сильнее, чего никто не ожидал.

Исследователи планируют изучить выбросы метана в других болотах, чтобы выяснить, как обстоят дела в северных широтах.