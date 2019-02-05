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Компьютер отыскал нового предка человека 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Новой сенсацией стало исследование жителей Азии и Океании, сохранивших генетическое наследие древнейших обитателей этого региона. В их ДНК оказались следы неизвестного ранее человеческого вида.
Напомним, что сегодня наука знает два вида древних людей, которые отметились в геноме современного человека (кроманьонца). Это неандертальцы, с которыми наши предки скрещивались на всех континентах, кроме Африки. Их вклад в наши ДНК около 4 процентов. И это денисовцы, с которыми кроманьонцы скрещивались в Океании и Юго-Восточной Азии, их доля в генах жителей Океании и Полинезии 1-3 процента. И вот выявлен еще один родич. Кто он? Пока полной ясности нет. Рассматриваются два варианта. Первый, возможно, это гибрид неандертальца с денисовцем, которые скрещивались на территории Азии. Второй: возможно, это "двоюродный брат", отделившийся от него на эволюционном древе. Чтобы дать ответ, потребуются новые исследования.
Самое удивительно, что это сенсационное открытие сделали не генетики, а искусственный интеллект. Правда, обучили его анализировать геном ученые международной группы ученых из Германии, Испании и Финляндии. Теперь выводы искусственного разума предстоит проверить другим научным группам. Только тогда открытие можно будет считать подтвержденным. Кстати, в прошлом году в Денисовой пещере найдены останки древнего существа, мать которого была неандертальцем, а отец денисовцем. Новая находка подтвердила, что это не уникальный случай межвидового скрещивания, а распространенное явление, отметившееся в ДНК.
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Наука и техника , Наука
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