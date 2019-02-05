Во Франции раскопали коллекцию отрубленных голов

Ученые обнаружили свидетельства, что кельты, живущие во времена железного века (с 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры) на юге Франции , возможно, бальзамировали отрубленные головы врагов для их лучшей сохранности. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили свыше ста фрагментов черепов, найденных в коммуне Ле Кайлар. Кости были датированы третьим веком до нашей эры. Считается, что человеческие останки принадлежали вражеским воинам, которых кельты обезглавили уже после смерти. Многие черепа имеют следы декапитации и извлечения мозга.

Специалисты измельчили несколько образцов, а затем провели хромато-масс-спектрометрию, чтобы определить состав и содержание органических веществ. Было выявлено небольшое количество дитерпеновых соединений, которые образуются при разрушении хвойных смол во время нагревания.

Кроме того, были найдены следы холестерина и жирных кислот. У черепов животных, выкопанных в том же месте, эти соединения не обнаруживались.

Исследователи полагают, что наличие дитерпенов объясняется погружением черепов в жидкость, содержащую хвойную смолу. Это позволяет замедлить разложение, то есть является частью процесса бальзамирования. По мнению ученых, таким образом кельты выражали уважение поверженному противнику, храня головы внутри домов.