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Во Франции раскопали коллекцию отрубленных голов 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Journal of Archaeological Science (2018)
Ученые обнаружили свидетельства, что кельты, живущие во времена железного века (с 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры) на юге Франции, возможно, бальзамировали отрубленные головы врагов для их лучшей сохранности. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи изучили свыше ста фрагментов черепов, найденных в коммуне Ле Кайлар. Кости были датированы третьим веком до нашей эры. Считается, что человеческие останки принадлежали вражеским воинам, которых кельты обезглавили уже после смерти. Многие черепа имеют следы декапитации и извлечения мозга.
Специалисты измельчили несколько образцов, а затем провели хромато-масс-спектрометрию, чтобы определить состав и содержание органических веществ. Было выявлено небольшое количество дитерпеновых соединений, которые образуются при разрушении хвойных смол во время нагревания.
Кроме того, были найдены следы холестерина и жирных кислот. У черепов животных, выкопанных в том же месте, эти соединения не обнаруживались.
Исследователи полагают, что наличие дитерпенов объясняется погружением черепов в жидкость, содержащую хвойную смолу. Это позволяет замедлить разложение, то есть является частью процесса бальзамирования. По мнению ученых, таким образом кельты выражали уважение поверженному противнику, храня головы внутри домов.
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Наука и техника , Наука , Франция
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