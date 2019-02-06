Запущенная в космос Tesla не упадет на Землю, считает астрофизик

Автомобиль Tesla, который год назад запустили в космос на ракете Falcon Heavy, может пролететь мимо Земли в районе 2047 года, но вряд ли врежется в нее в обозримые тысячелетия, заявил РИА Новости сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) Джонатан МакДауэлл.

С космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 6 февраля 2018 года впервые стартовала новейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска. Однако интерес к демонстрационному запуску обеспечило не только потенциальное обладание США новейшей ракетой, но и ее "пассажир" — гоночный электрокар Tesla Roadster. Автомобиль вышел на гиперболическую орбиту Земли и затем отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

По данным ученого, сейчас автомобиль находится "в 363 миллионах километров от Земли и приблизительно в 234 миллионах километров от Солнца, что составляет порядка 20 световых минут".

Спорткар все еще совершает свой первый виток по эллиптической орбите вокруг Солнца. По информации астрофизика, "10 ноября прошлого года автомобиль достиг наиболее удаленной точки от Солнца (апогелия) и сейчас движется обратно по направлению к орбите Земли, но не к самой Земле". По его расчетам, машина движется по вселенной со скоростью 21,47 километра в секунду.

Собеседник агентства отмечает, что автомобиль, вероятно, вращается в произвольных направлениях, однако, признает он, "мы не можем знать этого наверняка, поскольку не можем просчитать или детально это спрогнозировать".

Глава SpaceX Илон Маск обещал, что спорткар будет "гонять" в открытом космосе миллиарды лет. МакДауэлл дает более скромный прогноз.

"Он будет находиться на орбите Солнца тысячи, возможно, миллионы лет, но не миллиарды", — считает астрофизик.

МакДауэлл считает, что Tesla может приблизиться к Земле в 2047 году. "Это не будет слишком близко, он просто пролетит мимо", — полагает он.

В любом случае, землянам едва ли стоит опасаться, что Tesla свалится на них с неба в ближайшее время.

"Шансы его падения на Землю в предстоящий миллион лет составляют 1 к 17, шансы того, что он врежется в какую-либо другую планету, приблизительно схожи, поэтому практически нет риска того, что он врежется во что-нибудь в предстоящие несколько тысяч лет", — отметил ученый.

Впрочем, по его словам, однажды машина все же "может упасть на Землю, Венеру, Юпитер или даже покинуть солнечную систему".