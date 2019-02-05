В мессенджере Facebook появилась новая функция

Социальная сеть Facebook с 5 февраля ввела функцию удаления сообщений в своем мессенджере в течение десяти минут после их отправки, следует из пресс-релиза Facebook Messenger.

"Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем функцию, с помощью которой вы сможете легко удалить свое сообщение в Messenger, — отправленное ли одному человеку, или в группу", — пишет мессенджер.

Для этого нужно будет нажать на сообщение на экране и выбрать одну из опций "удалить для всех" или "удалить для себя". При этом, при выборе первой опции всем участникам чата придет уведомление об удаленном сообщении. Удалить сообщение можно будет только в течение 10 минут после его отправки.

Функция доступна для всех пользователей в последних версиях операционных систем iOS и Android.

Facebook Messenger — приложение для обмена мгновенными сообщениями и видео, созданное и интегрированное в социальную сеть Facebook. По данным на конец декабря 2018 года, около 2,7 миллиарда человек ежемесячно пользуются сетью сервисов от Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Messenger.