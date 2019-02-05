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В мессенджере Facebook появилась новая функция 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Социальная сеть Facebook с 5 февраля ввела функцию удаления сообщений в своем мессенджере в течение десяти минут после их отправки, следует из пресс-релиза Facebook Messenger.
"Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем функцию, с помощью которой вы сможете легко удалить свое сообщение в Messenger, — отправленное ли одному человеку, или в группу", — пишет мессенджер.
Для этого нужно будет нажать на сообщение на экране и выбрать одну из опций "удалить для всех" или "удалить для себя". При этом, при выборе первой опции всем участникам чата придет уведомление об удаленном сообщении. Удалить сообщение можно будет только в течение 10 минут после его отправки.
Функция доступна для всех пользователей в последних версиях операционных систем iOS и Android.
Facebook Messenger — приложение для обмена мгновенными сообщениями и видео, созданное и интегрированное в социальную сеть Facebook. По данным на конец декабря 2018 года, около 2,7 миллиарда человек ежемесячно пользуются сетью сервисов от Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Messenger.
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