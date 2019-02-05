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Опубликован уникальный снимок древней реки на Марсе 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: © Роскосмос / ЕКА / CaSSIS
Космический аппарат Trace Gas Orbiter проекта ExoMars показал фотографию поверхности Марса, где видны следы русла реки. То, что осталось от нее, нашли в кратере Eberswalde в Южном полушарии Красной планеты. В левой части снимка, который опубликовали на сайте Роскосмоса, видна дельта.
Слоистые породы, входящие в состав дельтовых отложений, обозначены на фотографии бело-желтыми и фиолетово-синими цветами. Желтый цвет — это отложения оксидов железа, отмечают в госкорпорации.
ExoMars — совместный проект Госкорпорации "Роскосмос" и Европейского космического агентства по исследованию Марса.
Ранее зонд "Марс-Экспресс" показал фотографию уникального замерзшего озера на Марсе, расположенного в кратере Королевы.
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Наука и техника , Роскосмос , Европейское космическое агентство
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