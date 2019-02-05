Опубликован уникальный снимок древней реки на Марсе

Космический аппарат Trace Gas Orbiter проекта ExoMars показал фотографию поверхности Марса, где видны следы русла реки. То, что осталось от нее, нашли в кратере Eberswalde в Южном полушарии Красной планеты. В левой части снимка, который опубликовали на сайте Роскосмоса , видна дельта.

Слоистые породы, входящие в состав дельтовых отложений, обозначены на фотографии бело-желтыми и фиолетово-синими цветами. Желтый цвет — это отложения оксидов железа, отмечают в госкорпорации.

ExoMars — совместный проект Госкорпорации "Роскосмос" и Европейского космического агентства по исследованию Марса.

Ранее зонд "Марс-Экспресс" показал фотографию уникального замерзшего озера на Марсе, расположенного в кратере Королевы.