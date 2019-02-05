В Сахаре обнаружены сотни сооружений неизвестной цивилизации

Независимый исследователь Ник Брукс и археолог Джоан Кларк из Университета Восточной Англии обнаружили на территории Западной Сахары сотни каменных сооружений неизвестной цивилизации, возраст которых может исчисляться тысячелетиями.

Об открытии сообщает Live Science. Исследователи подвели итоги своей многолетней работы, которая не раз прерывалась из-за вооруженных конфликтов соседствующих государств.

Полевые работы они начали еще в 2002 году. Кроме того, ученые использовали спутниковые снимки. В результате им удалось обнаружить сотни каменных сооружений, возведенных неизвестной цивилизацией.

Некоторые из них имеют форму круга, другие — полумесяца. Ряд конструкций напоминает знаменитые дольмены, которые встречаются во многих странах.

Наиболее крупные сооружения состоят из выложенных каменных линий и камней, просто сваленных в кучу. Однако вместе они образуют некие комплексы, возможно, ритуальные.

Например, один из них состоит из "смеси" каменных кругов и прямых линий, платформ и дольменов. Длина этого комплекса составляет около 630 метров.

Два искусственных нагромождения камней скрывали под собой человеческие останки. Анализ показал, что возраст этих захоронений составляет около 1500 лет.

Однако установить этническую принадлежность погребенных пока не удалось.