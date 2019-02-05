Глава Xiaomi пообещал большое количество новинок в 2019 году

Директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь пообещал пользователям большое количество новой техники под пятью брендами в 2019 году. Об этом сообщило ИА Nation News.

Цзюнь раскрыл планы Xiaomi на текущий год. Он напомнил пользователям, что с недавнего времени компания начала выпускать устройства не только от своего имени, но и под другими брендами, в том числе Redmi, Poco, Mito и Black Shark. На 2019 год запланирован выход большого количества новинок от каждой из компаний. При этом характеристики новых устройств удивят пользователей своими технологическими решениями.

Бюджетные гаджеты можно будет приобрести под брендом Redmi. Росо будет направлена на создание устройств для зарубежного рынка, Mito — на женскую аудиторию, а Black Shark — на игровые смартфоны. Сама Xiaomi займется производством премиальных моделей.