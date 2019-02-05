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Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для «интернета вещей» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Росстандарт утвердил первый в России национальный стандарт "интернета вещей" (IoT), свидетельствует имеющаяся в распоряжении РИА Новости копия приказа Росстандарта.
"Утвердить предварительный национальный стандарт РФ ПНСТ-2019 "Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала NB-Fi)" с датой введения в действие 1 апреля 2019 года и сроком действия до 1 апреля 2022 года", — говорится в документе.
Стандарт NB-Fi (Narrow Band Fidelity) был разработан техкомитетом "Кибер-физические системы" на базе Российской венчурной компании (РВК) по инициативе Ассоциации интернета вещей. Он основан на российской технологии, которая позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между модемами и базовыми станциями.
Применение технологии NB-Fi в устройствах позволяет обеспечить устойчивую дальность передачи данных до 10 километров в условиях плотной городской застройки и до 30 километров в сельской местности. Перспективные области использования стандарта NB-Fi — сферы ЖКХ, электроэнергетика, логистика, транспорт, а также индустриальные IoT-решения.
В России уже разработан соответствующий приемопередатчик, выполненный в виде интегральной микросхемы. Приемопередатчик NB-Fi может применяться в разных странах, работая в нелицензируемых диапазонах частот 430–500 МГц и 860–925 МГц и передавая данные на скоростях в радиоэфире от 50 до 25,6 тысячи бит/с. Чип NB-Fi позволяет добиться высокой чувствительности приема сигнала без применения сложного антенного оборудования, сохраняя при этом сверхнизкое энергопотребление.
Как сообщил РИА Новости представитель РВК, в течение ближайших трех лет ТК "Кибер-физические системы" будет проводить систематический мониторинг и оценку применения стандарта. Это позволит набрать необходимый практический опыт рыночного применения стандарта до момента перевода в статус ГОСТа. В первую очередь в мониторинг попадут кейсы применения стандарта участниками Ассоциации интернета вещей.
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Наука и техника , Российская венчурная компания , РИА Новости
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