Источник сообщил, чем космонавта из ОАЭ будут кормить на МКС

Космонавт из ОАЭ , проходящий тренировки в российском Центре подготовки космонавтов , во время полета на Международную космическую станцию будет получит стандартный российский рацион питания, однако по спецзаказу ему приготовят дополнительный паек из продуктов арабской кулинарии, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2018 года в ЦПК началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ для полета на МКС — военного летчика Хаззаа Аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана Аль-Нейади. Первоначально полет намечался на апрель 2019 года, однако был отложен после аварии "Союза" в октябре 2018 года. По словам начальника ЦПК Павла Власова, полет первого космонавта ОАЭ, скорее всего, состоится в конце 2019 года. Длительность составит восемь дней. Сумма контракта на полет не разглашалась, однако с космических туристов за аналогичный полет ранее просили более 50 миллионов долларов.

"Во время пребывания на МКС космонавт из ОАЭ будет питаться стандартным российским рационом питания, включающим творог, супы, вторые блюда. В то же время в состав дополнительных блюд, которые космонавты выбирают по своему усмотрению, специально по выбору кандидатов из ОАЭ будут включены продукты их родной кухни", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, еще осенью два кандидата ОАЭ провели дегустацию блюд арабской кухни. Из пяти предложенных они выбрали три: салуну (тушеная баранина с овощами), хумус и матрубу (рис, бобовое пюре с курицей или рыбой).

Как рассказал собеседник РИА Новости, продукты для дополнительного пайка доверят изготовить коммерческой компании, получившей лицензию на производство космических продуктов. В самой компании воздержались от комментариев, попросив не называть их до подписания контракта.

Несмотря на то, что до полета остается еще много времени, продукты для дополнительного пайка эмиратских космонавтов будут изготовлены в ближайшее время, чтобы пройти экспертизу и тестирования на срок годности.