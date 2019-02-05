Космонавт из ОАЭ, проходящий тренировки в российском Центре подготовки космонавтов, во время полета на Международную космическую станцию будет получит стандартный российский рацион питания, однако по спецзаказу ему приготовят дополнительный паек из продуктов арабской кулинарии, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В сентябре 2018 года в ЦПК началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ для полета на МКС — военного летчика Хаззаа Аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана Аль-Нейади. Первоначально полет намечался на апрель 2019 года, однако был отложен после аварии "Союза" в октябре 2018 года. По словам начальника ЦПК Павла Власова, полет первого космонавта ОАЭ, скорее всего, состоится в конце 2019 года. Длительность составит восемь дней. Сумма контракта на полет не разглашалась, однако с космических туристов за аналогичный полет ранее просили более 50 миллионов долларов.
"Во время пребывания на МКС космонавт из ОАЭ будет питаться стандартным российским рационом питания, включающим творог, супы, вторые блюда. В то же время в состав дополнительных блюд, которые космонавты выбирают по своему усмотрению, специально по выбору кандидатов из ОАЭ будут включены продукты их родной кухни", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, еще осенью два кандидата ОАЭ провели дегустацию блюд арабской кухни. Из пяти предложенных они выбрали три: салуну (тушеная баранина с овощами), хумус и матрубу (рис, бобовое пюре с курицей или рыбой).
Как рассказал собеседник РИА Новости, продукты для дополнительного пайка доверят изготовить коммерческой компании, получившей лицензию на производство космических продуктов. В самой компании воздержались от комментариев, попросив не называть их до подписания контракта.
Несмотря на то, что до полета остается еще много времени, продукты для дополнительного пайка эмиратских космонавтов будут изготовлены в ближайшее время, чтобы пройти экспертизу и тестирования на срок годности.