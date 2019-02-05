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В России признали влияние санкций на обороноспособность 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV
Западные санкции, касающиеся электронных компонентов, стали одной из причин кризиса в российской военной и гражданской космонавтике. Заявление, сделанное в эфире «Россия-24» председателем научно-технического совета «Роскосмоса» Юрием Коптевым, передает ТАСС.
«Есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним», — сказал эксперт.
В ноябре 2018 года сообщалось, что из трех российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» работает только один.
В апреле того же года стало известно, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов.
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Наука и техника , Армия , Юрий Коптев , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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