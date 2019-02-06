Сибирские ученые опровергли миф о создании таблицы Менделеева во сне

Исследователи из Сибирского федерального университета (СФУ) развенчали миф о том, что периодическая таблица химических элементов Менделееву приснилась.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам профессора кафедры физической и неорганической химии ИЦМиМ СФУ Светланы Сайковой, 1 марта 1869 года Менделеев закрылся в своем кабинете, написал символы элементов и их химические свойства на обороте визитных карточек и занялся "пасьянсом". Через некоторое время начал вырисовываться облик будущей периодической системы.

— В процессе ученый исправлял атомные массы, менял местами некоторые элементы, оставлял пустые клетки для еще неоткрытых элементов, открывал новые элементы "на кончике пера". Так в таблице появились еще не найденные El — экаалюминий, Eb — экабор, и Es — экасилиций, — пояснила профессор.

Вечером 1 марта таблица, в истинность которой сам Менделеев верил абсолютно, была отправлена в типографию, а затем попала в руки отечественных и зарубежных химиков. Гениальность работы русского ученого стала очевидна спустя несколько лет.