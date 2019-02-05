В NASA рассказали о прорыве американского туалета на МКС 

Протечка воды в туалете случилась еще в пятницу.
Из туалета в американском сегменте Международной космической станции вылилось около десяти литров воды, сообщили во вторник в NASA.
ЧП в модуле Tranquility произошло еще в пятницу, первого февраля во проведения время ремонтно-профилактических работ.
При отсоединении магистрали подачи воды в туалет жидкость вылилась в модуль, чтобы ее собрать, пришлось воспользоваться всеми имевшимися на станции полотенцами.
Происшествие не повлияло на работу электрооборудования станции.