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В NASA рассказали о прорыве американского туалета на МКС 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Протечка воды в туалете случилась еще в пятницу.
Из туалета в американском сегменте Международной космической станции вылилось около десяти литров воды, сообщили во вторник в NASA.
ЧП в модуле Tranquility произошло еще в пятницу, первого февраля во проведения время ремонтно-профилактических работ.
При отсоединении магистрали подачи воды в туалет жидкость вылилась в модуль, чтобы ее собрать, пришлось воспользоваться всеми имевшимися на станции полотенцами.
Происшествие не повлияло на работу электрооборудования станции.
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