В NASA рассказали о прорыве американского туалета на МКС

Протечка воды в туалете случилась еще в пятницу.

Из туалета в американском сегменте Международной космической станции вылилось около десяти литров воды, сообщили во вторник в NASA.

ЧП в модуле Tranquility произошло еще в пятницу, первого февраля во проведения время ремонтно-профилактических работ.

При отсоединении магистрали подачи воды в туалет жидкость вылилась в модуль, чтобы ее собрать, пришлось воспользоваться всеми имевшимися на станции полотенцами.

Происшествие не повлияло на работу электрооборудования станции.