Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из американского туалета на МКС вытекло 10 литров воды 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: NASA
Американские астронавты МКС были вынуждены собирать более 10 литров воды, которая вытекла из туалета в их сегменте, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипаж пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он отметил, что протекшая жидкость не сказалась на работе электрооборудования на станции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В доставленном на космодром Куру разгонном блоке «Фрегат» нашли дыру Илон Маск показал первые испытания двигателя для межпланетного корабля Starship В России приступили к созданию новой ракеты с поставляемым в США двигателем
Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Названы дата и место похорон Децла
Шоу-бизнес
Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал
Армия
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
В московском метро устроили цирк
Новости Москвы Общество
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео пожара в центре Москвы
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение