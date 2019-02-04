Из американского туалета на МКС вытекло 10 литров воды

Американские астронавты МКС были вынуждены собирать более 10 литров воды, которая вытекла из туалета в их сегменте, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипаж пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами», — сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что протекшая жидкость не сказалась на работе электрооборудования на станции.