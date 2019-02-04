Созданы двигатели для межпланетного корабля 

SpaceX, американская компания, производящая космическую технику и принадлежащая миллионеру и изобретателю Илону Маску, провела испытания двигателя для межпланетного корабля. Видео выложил в твиттере сам Илон. Он уже многократно говорил, что его мечтой и целью является колонизация планет Солнечной системы, в первую очередь Марса. Ранее Макс уже показывал фотографию макета межпланетного корабля Starship, который будет использоваться в тестовых полётах. Теперь настала очередь двигателей: на ролике видно, как производится прожиг лётного двигателя Raptor, именно ими будут оснащаться корабли Starship.