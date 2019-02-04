Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Starship

"Первый прожиг лётного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX", — написал Маск в понедельник в Twitter, прикрепив к сообщению видео прожига двигателя.

Ранее генеральный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию собранного на месте будущего космодрома компании в деревне Бока-Чика (штат Техас) из нержавеющей стали макета космического корабля Starship. По его словам, макет предназначен для вертикальных тестовых полетов. Макет Starship имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor.

Недавно верхушку этого макета повредил ветер.

Космический корабль Starship для межпланетных полетов будет также одновременно являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой SpaceX.