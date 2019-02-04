Ученые рассказали о таянии в Антарктиде самого опасного в мире ледника

В антарктическом леднике Туэйтса образовалась полость, содержавшую в себе около 14 миллиардов тонн льда.

Ученые обнаружили гигантскую полость внутри ледника Туэйтса в Западной Антарктиде размером почти пять километров и высотой в 300 метров.

По оценке специалистов NASA , она содержала около 14 миллиардов тонн льда, который растаял за последние три года и влился в океан. В полость в леднике просачивалась теплая морская вода и усиливала процесс таяния. Об этом сообщает американское космическое агентство на своем сайте.

Ледник Туэйтса, который движется в сторону моря Амундсена, может стать одной из главных угроз на планете из-за своего необратимого таяния. Если он полностью разрушится, то уровень мирового океана поднимется выше, чем на 60 сантиметров.