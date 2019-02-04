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Ученые рассказали о таянии в Антарктиде самого опасного в мире ледника 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
В антарктическом леднике Туэйтса образовалась полость, содержавшую в себе около 14 миллиардов тонн льда.
Ученые обнаружили гигантскую полость внутри ледника Туэйтса в Западной Антарктиде размером почти пять километров и высотой в 300 метров.
По оценке специалистов NASA, она содержала около 14 миллиардов тонн льда, который растаял за последние три года и влился в океан. В полость в леднике просачивалась теплая морская вода и усиливала процесс таяния. Об этом сообщает американское космическое агентство на своем сайте.
Ледник Туэйтса, который движется в сторону моря Амундсена, может стать одной из главных угроз на планете из-за своего необратимого таяния. Если он полностью разрушится, то уровень мирового океана поднимется выше, чем на 60 сантиметров.
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Наука и техника , Видео , NASA
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