В России перестал работать закон Менделеева

Периодический закон, открытый российским химиком Дмитрием Менделеевым , перестает работать на 112-м химическом элементе (коперниций), передают РИА Новости заявление научного руководителя лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (Дубна) Юрия Оганесяна.

«На первых порах нам казалось, что периодический закон перестанет работать где-то на 123-м элементе, теперь появились намеки на то, что этот момент уже наступил. Разница небольшая, но ее вполне можно увидеть, и она, как мы считаем, как раз связана с этими релятивистскими эффектами», — сказал ученый.

По его словам, коперниций, в соответствии с периодическим законом, должен проявлять свойства жидких металлов, чего в экспериментах не наблюдается.

«Коперниций может формировать амальгамы, однако они совершенно другие. Обычные сплавы ртути и других металлов распадаются при нагревании до 160 градусов Цельсия, а сплавы с элементом-112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с физической точки зрения различия в поведении электронов у ртути и коперниция крайне малы», — отметил физик.

Научный руководитель лаборатории добавил, что различия между флеровием (114-й элемент) и свинцом еще сильнее.

«Я уверен, что элементы тяжелее оганесона (118-й элемент Международный союз теоретической и прикладной химии и Международный союз теоретической и прикладной физики назвали в честь Оганесяна — прим. «Ленты.ру») существуют. В любом случае мы не остановимся на 119-м или 120-м элементе или их ядрах — мы продолжим двигаться дальше, пока нам будет хватать чувствительности. Потом придется создавать новые установки и искать новые пределы», — заключил Оганесян.

По его мнению, синтез новых ядер химических элементов потребует крупного обновления ускорительной техники, а также уточнения теоретических моделей внутреннего строения атомного ядра.