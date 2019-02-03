Исследователи Московского авиационного института нашли способ создания бесшумного двигателя для самолётов. В тишине он вырабатывает мощность больше 10 кВт/кг.
Реактивные движки, используемые сейчас, не превышают мощность 8 кВт/кг, при этом они шумят и портят экологию, передают «Известия». Применять электрические моторы пытались уже давно, однако они не были достаточно мощными для сохранения грузоподъемности лайнеров.
Разработку учёных можно будет применять также на крупных кораблях с целью уменьшения их веса и размеров, считает ведущий научный сотрудник лаборатории сверхпроводящих метаматериалов НИТУ «МИСиС» Александр Карпов.
Как ранее писал News.ru, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев заявил, что россияне к 2035 году смогут получить запасное сердце. Глава Роспатента рассказал, что он считает выдающимися изобретения специалистов Сибирского медицинского университета. Они научились создавать спинной мозг, ткань спинного мозга и ткань мышцы миокарда.