Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные придумали бесшумный самолётный двигатель 

News.ru 1 час назад
Фото: Bayne Stanley / Global look press
Исследователи Московского авиационного института нашли способ создания бесшумного двигателя для самолётов. В тишине он вырабатывает мощность больше 10 кВт/кг.
Реактивные движки, используемые сейчас, не превышают мощность 8 кВт/кг, при этом они шумят и портят экологию, передают «Известия». Применять электрические моторы пытались уже давно, однако они не были достаточно мощными для сохранения грузоподъемности лайнеров.
Разработку учёных можно будет применять также на крупных кораблях с целью уменьшения их веса и размеров, считает ведущий научный сотрудник лаборатории сверхпроводящих метаматериалов НИТУ «МИСиС» Александр Карпов.
Как ранее писал News.ru, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев заявил, что россияне к 2035 году смогут получить запасное сердце. Глава Роспатента рассказал, что он считает выдающимися изобретения специалистов Сибирского медицинского университета. Они научились создавать спинной мозг, ткань спинного мозга и ткань мышцы миокарда.
News.ru: последние новости
Unity разработала игру для тестирования искусственного интеллекта Астрономы открыли новую галактику OneWeb заявила о проблемах с ракетной техникой
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Александр Карпов , Григорий Ивлиев , Роспатент , МАИ , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Оружие
РФ расценит вторжение США в Венесуэлу как акт агрессии
Политика Армия
Волочкова устроила скандал на ТВ после слов про быдло
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
Франция поставила Мадуро ультиматум
В мире Европа
Малахова потрясла смерть «беременной» от Киркорова
Шоу-бизнес Статьи
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Оружие
Момент смерти Децла попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение