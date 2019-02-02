Ученые определили состав кубинского метеорита

Ученые исследовали состав метеорита, который упал на Кубе . Его обломки состоят из силиката железа, никеля и магния, сообщает официальный орган центрального комитета Компартии страны.

1 февраля в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв, а на землю упало множество каменных осколков размером с человеческую ладонь. Очевидцы рассказывают, что видели столб дыма, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, они нашли несколько осколков метеорита. Кубинские власти сообщили о том, что пострадавших и разрушений в провинции Пинар-дель-Рио нет. Как отмечается, это уже второй метеорит за неделю в стране.

Напомним, 21 июня 2018 года жители Орловской, Тульской, Воронежской и других областей наблюдали за полетом и взрывом метеорита. Многие очевидцы отмечали звуковую ударную волну при моменте взрыва.