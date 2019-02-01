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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
По данным сервиса, сбой произошел около 22:30 мск. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (55%), отправлять или получать сообщения (33%), а также испытывают трудности при загрузке веб-сайта (11%).
Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей европейской части России, Индии, Аргентины, США и ряда других стран.
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