Ученые ожидают новую магнитную бурю на Солнце 20 февраля

Третья за год магнитная буря произошла на Солнце в ночь на пятницу, их периодичность позволяет спрогнозировать ближайший геомагнитный шторм на 20 февраля. Об этом в пятницу сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Слабая магнитная буря, ставшая третьей в этом году, зарегистрирована сегодня, 1 февраля 2019 года, между первым и вторым часами ночи по московскому времени. Событие относится к низшему, первому, классу по пятибалльной шкале и не должно стать причиной сколько-нибудь заметных изменений в геомагнитной обстановке или работе спутниковых систем", — говорится в сообщении.

Предыдущие две бури в 2019 году произошли 5 и 25 января.

В лаборатории уточнили, что интервал между бурями 5 января и 1 февраля, имевших одинаковую природу возникновения, составил 27 дней, что равно периоду вращения Солнца вокруг оси.

"Нетрудно предсказать дату следующей бури. Для этого к дате 25 января надо прибавить 27 дней. Это дает 20 февраля. Именно на эту дату модели прогнозирования назначили ближайший геомагнитный шторм", — говорится в сообщении.

Ученые лаборатории также спрогнозировали даты бурь в марте: первая пройдет на стыке 28 февраля и 1 марта, следующая — уже 19-20 марта.