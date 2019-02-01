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Отверстие «Фрегата» устранили 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Роскосмос
Микроотверстие, обнаруженное в российском разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру (Французская Гвиана), устранено на месте. Необходимости в отправке изделия обратно в Россию не возникло, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
«Было микроотверстие в магистрали с гелием, во время проверок начало падать давление. Специалисты на космодроме Куру обошлись штатными материалами и уже устранили микроотверстие, задействовали простой ремонтный комплект», — сказал собеседник.
Источник убежден, что отверстие в разгонном блоке возникло во время его транспортировки. После ремонтных работ «Фрегат» получил допуск на подготовку к пуску.
В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен. Причиной этого названа аномалия в разгонном блоке «Фрегат» ракеты «Союз-СТ-Б».
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Наука и техника , OneWeb , ИТАР-ТАСС
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