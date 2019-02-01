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Telegram получил крупное обновление 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Новые функции появились в мессенджере Telegram. Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать фон для чатов. Кроме того, появилась опция его редактирования.
Добавлена возможность ставить одно и то же изображение на всех устройствах и делиться им с другими. Также картинки можно искать по общему поиску, встроенному в приложение.
Про обновление рассказал основатель сервиса Павел Дуров в своём Telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент новая версия недоступна для iOSиз-за проблем в AppStore.
«Я ожидаю, что Apple собирается решить свои проблемы в течение следующих нескольких часов, когда Купертино проснётся», — написал он.
Как писал News.ru, ранее заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов выразил уверенность, что популярный мессенджер Telegram вряд ли просуществует долго. По его словам, сервис «классный», но не выполняет требования по безопасности.
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Наука и техника , Интернет , Олег Иванов , Павел Дуров , Минкомсвязи РФ , Apple
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