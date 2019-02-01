Telegram получил крупное обновление

Новые функции появились в мессенджере Telegram. Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать фон для чатов. Кроме того, появилась опция его редактирования.

Добавлена возможность ставить одно и то же изображение на всех устройствах и делиться им с другими. Также картинки можно искать по общему поиску, встроенному в приложение.

Про обновление рассказал основатель сервиса Павел Дуров в своём Telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент новая версия недоступна для iOSиз-за проблем в AppStore.

«Я ожидаю, что Apple собирается решить свои проблемы в течение следующих нескольких часов, когда Купертино проснётся», — написал он.