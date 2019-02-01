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Samsung случайно показал свой первый смартфон с гибким экраном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: кадр видео
В Сети появилось видео, на котором показан первый смартфон Samsung со складным экраном. Об этом сообщает портал Xda Developers.
Ролик появился в аккаунтах вьетнамского подразделения компании в соцсетях. Позже видео удалили.
На кадры попали новинки компании, которые, как ожидается, будут представлены на видеоконференции Samsung Unpacked. Мероприятие запланировано на 20 февраля.
Судя по видео, у новой модели будет внутренний и наружный дисплеи, которые можно будет соединить в один экран. В то же время финальный дизайн смартфона может отличаться от того, что разработчики показали в ролике, отмечает издание.
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