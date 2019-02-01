Samsung случайно показал свой первый смартфон с гибким экраном

В Сети появилось видео, на котором показан первый смартфон Samsung со складным экраном. Об этом сообщает портал Xda Developers.

Ролик появился в аккаунтах вьетнамского подразделения компании в соцсетях. Позже видео удалили.

На кадры попали новинки компании, которые, как ожидается, будут представлены на видеоконференции Samsung Unpacked. Мероприятие запланировано на 20 февраля.

Судя по видео, у новой модели будет внутренний и наружный дисплеи, которые можно будет соединить в один экран. В то же время финальный дизайн смартфона может отличаться от того, что разработчики показали в ролике, отмечает издание.