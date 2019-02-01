В России разрабатывается «луноход-геологоразведчик»

Российское НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие — разработчик лунных и марсианских аппаратов) проводит научно-исследовательские работы (НИР) по созданию лунохода массой около 300 кг, который будет заниматься геологоразведкой и исследовать пробы лунного грунта прямо на месте бурения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в рамках Королевских чтений начальник сектора предприятия Евгений Власенков.

"Сейчас в Федеральной космической программе [ФКП] есть несколько лунных миссий ("Луна-25", "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" — прим. ТАСС). Дальше рассматривается миссия по доставке отечественного лунохода — "Луна-29", сейчас идут НИР, дальше НПО Лавочкина планирует подавать его в проект новой ФКП [на период после 2025 года]. Если этот проект войдет в новую ФКП, то начнется опытно-конструкторская работа по созданию лунохода", — сказал Власенков.

По его словам, луноход будет создан на базе посадочного аппарата "Луна-Ресурс". "Оттуда будет заимствован ряд приборов, которые будут обеспечивать в том числе этапы перелета и посадки на Луну. Луноход будет доставлен на перелетно-посадочной платформе от миссии "Луны-Ресурс". Единственное, что разрабатываем вновь — это шасси и систему телезрения, поэтому рассчитываем, что проект будет дешевле, чем предыдущие лунные миссии", — отметил он.

Представитель НПО Лавочкина уточнил, что на создание лунохода — от этапа проектирования до запуска — требуется четыре года. Аппарат предполагается запустить на ракете-носителе "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур.

Власенков сообщил, что основная задача аппарата — геологоразведка на Луне. "На нем будет буровая установка многоразового использования для исследования летучих компонентов (летучие газовые образования в замороженном состоянии — прим. ТАСС). Она способна взять пробы грунта с глубины до двух метров и провести сразу на месте их исследование", — пояснил собеседник агентства.