Китайский луноход проснулся после морозной ночи

Ровер и посадочный аппарат зонда Чанъэ-4 были разбужены солнечным светом после долгого «сна» во время первой ночи на Луне, оказавшейся чрезвычайно холодной.

Как сообщает агентство «Синьхуа», спускаемый аппарат вышел на связь в 20:39 в среду, ровер, Yutu-2 (Jade Rabbit-2), проснулся около 8:00 вечером во вторник.

Китайский зонд Chang'e-4, запущенный 8 декабря 2018 года, приземлился 3 января в кратере фон Карман неподалеку от Южного полюса, на обратной стороне Луны. Лунный день на Земле равен 14 земным суткам, ночь имеет такую же продолжительность. Зонд Chang'e-4 переключился в спящий режим в лунную ночь из-за недостатка солнечной энергии.

И посадочный аппарат, и ровер завершили режим бездействия автоматически с приходом солнечного света. В настоящее время марсоход расположен примерно в 18 метрах к северо-западу от посадочного аппарата. По сообщению китайского космического агентства CNSA, связь и передача данных между наземным пультом управления и зондом через спутник-ретранслятор Queqiao стабильны.

В течение первого лунного дня посадочный аппарат и ровер сфотографировали друг друга, а камера, установленная на верхней части посадочной площадки, сделала 360-градусные панорамные фотографии местности вокруг зонда.