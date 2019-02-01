В Израиле найден загадочный 6500-летний «код треугольника»

Ученые из Университета Хайфы Израиль ) сообщили об открытии таинственных треугольных знаков, украшающих стенки сотен древних базальтовых сосудов эпохи энеолита.

Об открытии сообщает газета The Times of Israel. Речь идет о сотнях базальтовых сосудов, которые были обнаружены на территории Леванта — это общее название стран восточной части Средиземноморья.

По оценкам ученых, артефакты были созданы в период от 4500 до 3900 гг. до н.э. Сосуды были найдены несколько лет назад. Однако только сейчас исследователи обратили внимание на загадочные знаки в виде маленьких треугольников.

Они были методично вырезаны на поверхности сосудов. Артефакты отправили на анализ в лабораторию. К слову, израильские ученые назвали таинственные знаки "кодом треугольника".

"Треугольники, видимо, означали что-то очень важное для людей того времени, — предполагает Дэнни Розенберг из Университета Хайфы. — Они все одинакового размера. Существовали ли какие-то правила их нанесения, неизвестно. Для чего они были предназначены, мы тоже пока не знаем".

Примечательно, что многие узоры были нанесены на внутренних стенках. Ученые отмечают, что изготовление базальтовых чаш было очень трудоемким. Обрабатывать керамику было гораздо проще и быстрее.

Что касается каменных сосудов, то они обычно встречаются археологам рядом с другими ценными предметами, такими как изделия из слоновой кости и меди.