Уклонение спутника: США ошибочно обвинили Россию

Российские специалисты выяснили, что американские военные ввели ОАЭ в заблуждение, заявив об угрозе столкновения их спутника с российским аппаратом. Об этом говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).

В мае прошлого года ОАЭ получили информацию от США об опасном сближении арабского спутника YahSat-1B с российским Лучом. Американские специалисты утверждали, что аппараты пролетят на расстоянии от 140 м до 9,65 км.

«МИД России и госкорпорация Роскосмос… вынуждены были отвечать на запросы от ОАЭ, которые рассматривали данную ситуацию как опасную и, вероятно, созданную преднамеренно российской стороной», — говорится в документе АНЦ.

В итоге YahSat-1B пришлось выполнить маневр уклонения. При этом данные российской системы предупреждений об опасных ситуациях указывали, что в действительности спутники не приближались друг к другу ближе, чем на 40 км.

Арабский спутник связи военного и гражданского назначения YahSat-1B был запущен на орбиту в апреле 2012 года. Российский аппарат ретрансляции «Луч» вывели два года спустя.

Ранее сообщалось, что Россия зафиксировала маневры субспутника, отделившегося от военного космического аппарата США, а также массовые перемещения американских военных спутников GSSAP на геостационарной орбите.

Как отмечают авторы доклада АНЦ, целью маневров спутников является слежение за другими военными аппаратами. В 2014–2016 годах на орбиту были выведены четыре спутника GSSAP, которые ведут мониторинг и контролируют космическое пространство в интересах ВВС США. По официальным данным, они располагаются вблизи геостационарной орбиты высотой более 35 тыс. км и снимают другие спутники при помощи оптико-электронной аппаратуры.

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила множество маневров, которые совершили все четыре спутника GSSAP. Так, запущенный в 2014 году американский аппарат совершил уже более 400 перемещений, сближаясь с другими военными спутниками США.

В августе 2018 года издание The National Interest заявили, что Россия якобы занимается разработкой «спутников-убийц», способных выводить из строя другие космические аппараты. С аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступил помощник госсекретаря США Илем Поблет на конвенции по вопросам разоружения в Женеве.

Российская сторона отмечала, что это всего лишь спутники-инспекторы, задача которых — выявлять неполадки других аппаратов. При этом автор статьи отмечает, что обе версии могут быть правдой. По его мнению, эти спутники могут иметь и возможность выводить из строя другие аппараты.

«Россия, по некоторым сведениям, в период с 2013 года запустила четыре спутника-инспектора под названием «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519», которые способны совершать точечные маневры», — отмечалось в статье.

Именно данные аппараты и вызвали опасения Госдепа . Кроме того, Москва не уведомила мировое сообщество о запуске, это также заставило Вашингтон предположить, что целью запуска было помешать работе других спутников. Издание также утверждает, что аппараты являются тестовыми образцами новой системы с плазменным или ионным двигателем малой тяги.

«В июне 2017 года был запущен спутник «Космос-2519», от которого отстыковались «Космос-2521» и «Космос-2523». Позднее эти космические аппараты провели серию непонятных маневров, что также стало одной из причин озабоченности США», — отметил автор материала.

Спутники-инспекторы — космические аппараты, обладающие возможностями перемещения по орбите и взаимодействия с другими спутниками.

Позднее глава Роскосмос» Дмитрий Рогозин опроверг обвинения, заявив, что Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.

«Да, такие машины могут быть использованы как манипуляторы для повреждения аппаратов, но мы такими вещами не занимаемся», –— сказал он.

Как подчеркнул Рогозин, Россия разрабатывает спутники-инспекторы и рассматривает их как средство «лечения» аппаратов на орбите.