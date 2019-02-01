В Приморье вывели новую высокопродуктивную и морозостойкую породу пчел

Приморские ученые вывели и запатентовали новую породу пчел "Дальневосточная", которая отличается морозостойкостью, мирным характером и высокой производительностью меда, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией пчеловодства Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки Максим Шаров

Ученый заявил, что история пчеловодства на Дальнем Востоке насчитывает около 150 лет. В Приморье пчел завозили с Украины и центральных районов России . Здесь насекомые акклиматизировались. В 1970-х годах сотрудники Приморского НИИСХ установили, что эти местные пчелы превосходят насекомых из "свежих" завозов по продуктивности и зимостойкости, и продолжили их исследование.

"Сейчас в основном пчеловоды разводят местных акклиматизированных пчел, их изначально называют дальневосточными — это те, которые были завезены 150 лет назад. Мы из местного материала отобрали лучшие формы, и в результате селекционной работы к 2016 году в лаборатории пчеловодства Приморского НИИСХ (ныне ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки — ред.) была выведена новая порода пчелы", — сказал Шаров.

Ученый отметил, что у нее есть отличия в экстерьере, биологических и хозяйственно-полезных особенностях. "Улучшилась зимостойкость, воскопроизводительная деятельность, медовая продуктивность — эти пчелы меда дают на 20-30% больше, чем неотселекционированные. У этой породы высока сохранность пчелиных семей зимой. Пчёлы адаптированы к суровым условиям с резкими перепадами температур и отличаются миролюбием", — отметил Шаров.

Экспертиза ВНИИ животноводства установила генетическую обособленность новой породы от других зарегистрированных пород пчел. Недавно приморские ученые получили патент на селекционное достижение — породу пчелы медоносной "Дальневосточная" и допуск к его использованию в России.

По словам ученого, полномасштабное производство начнется, когда появятся официальные племенные репродукторы для получения чистопородных племенных пчелиных маток и семей породы "Дальневосточная". Пока финансирование на эти цели не предусмотрено, поэтому будущее племенной работы — в руках пчеловодов. Этим может заняться любой, имея соответствующие документы, юридическое лицо и подготовку. Новую породу местные пчеловоды уже протестировали.

"Мы на протяжении нескольких лет передавали эту породу частным пчеловодам — нужно было испытывать ее в наших условиях, на пасеках. Патент же открывает возможность промышленного использования этих пчел. Все, что делает наука, направлено на увеличение доходности крупных предприятий и уменьшение себестоимости. Если взять частный сектор, то пчеловод, имеющий 20 семей, может и не увидеть разницу между породами, но если внедрить ее в производство, где 500-700 пчелиных семей, то польза и экономический эффект будут видны сразу", — рассказал ученый.

Он отметил, что патент позволяет заниматься крупномасштабной селекцией и племенной работой в разных регионах страны. Тем более что в краевых и государственных программах предусмотрено субсидирование на поддержку племенного пчеловодства. "Новая порода пчел может свободно культивироваться в других регионах РФ, даже в Сибири", — добавил ученый.