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США напугали ОАЭ угрозой столкновения с российским спутником 

Рамблер + ещё 10 4 часа назад
Фото: eutelsat.com
Российские ученые считают, что США намеренно ввели ОАЭ в заблуждение, объявив об угрозе столкновения спутника YahSat-1B с российским аппаратом «Луч». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Астрокосмический научный центр (АНЦ).
По данным ученых, Эмираты получили от американских военных информацию об опасном сближении спутника ОАЭ с российским «Лучом» в мае прошлого года. Американцы утверждали, что аппараты могут приблизиться друг к другу на расстояние от 140 метров до 9,65 километра.
В АНЦ подчеркнули, что из-за американцев МИД РФ и Роскосмосу пришлось отвечать на запросы ОАЭ. Эмираты называли сложившуюся ситуацию опасной и «преднамеренно созданной» Россией.
В итоге Yahsat 1B провел маневры уклонения от «Луча», хотя российская система предупреждений показала, что на самом деле аппараты никогда не сближались на расстояние менее 40 километров друг от друга.
YahSat-1B (Яхсат 1Б) — коммерческий телекоммуникационный спутник военного и гражданского назначения, принадлежащий спутниковому оператору из ОАЭ. Среди прочего, он предназначен для различных приложений спутниковой связи — телевидения высокой чёткости и услуг широкополосного доступа. Аппарат был запущен в 2012 году.
Российский «Луч» представляет собой телекоммуникационный спутник-ретранслятор двойного назначения. Его вывели на орбиту в 2014 году.
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Наука и техника , Технологии , МИД , Роскосмос , ОАЭ , США
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