Источник: «Роскосмос» окончательно выбрал облик лунной сверхтяжелой ракеты

"Роскосмос" окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне, на нем будет использоваться поставляемый в США двигатель РД-180, другие проекты "сверхтяжа" больше не рассматриваются, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

"Сейчас рассматривается только один вариант ракеты сверхтяжелого класса. Он был предложен самарским РКЦ "Прогресс" — с шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Другие предлагавшиеся проекты больше не рассматриваются", — сказал собеседник агентства.

По его словам, основной вопрос сейчас связан с выбором схемы старта ракеты. В первой схеме двигатель РД-180 запускается с первых секунд полета и затем понижает свою тягу до 30% номинальной. Во второй схеме двигатель РД-180 запускается через некоторое время после старта ракеты. "Обе схемы призваны сэкономить топливо в центральном блоке "сверхтяжа", но более предпочтительной является первая схема", — сказал источник.

В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.