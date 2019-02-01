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Источник: в России создают ракету «Союз-7» с поставляемым в США двигателем 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в "Роскосмос") ведет эскизное проектирование новой российской ракеты-носителя космического назначения "Союз-7" с условным названием "Волга", которая станет частью сверхтяжелой ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2016 году, занимая пост вице-премьера, Дмитрий Рогозин заявил, что разгонные блоки получат имена рек европейской части России, а ракеты-носители будут названы в честь водных артерий Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в честь реки Ангара названо семейство одноименных ракет. В честь Волги назван разгонный блок для ракеты "Союз-2", а работа над разгонным блоком для "Ангары" ведется под названием "Двина". Работы по адаптации ракеты "Ангара" к космодрому Восточный носят название "Амур". Сверхтяжелая ракета ранее получала название "Енисей", а ее ракета среднего класса "Союз-5" — "Иртыш".
"Эскизный проект по носителю "Союз-7"/"Волга" будет подготовлен в рамках эскизного проектирования сверхтяжелого носителя "Енисей" к концу 2019 года", — рассказал собеседник агентства.
Работы ведет Ракетно-космический центр "Прогресс", определенный ранее головным разработчиком сверхтяжелой ракеты. Ракета "Союз-7" станет центральным блоком носителя, вокруг которого будут расположены шесть ракет "Союз-5"/"Иртыш". "Волга" от "Иртыша" будет отличаться применением поставляемого в США двигателя РД-180, а не РД-171МВ. Сам РД-180 условно представляет собой половину РД-171 — двухкамерный двигатель вместо четырехкамерного.
Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Ожидается, что ФЦП по сверхтяжелой ракете должна стать частью госпрограммы, посвященной освоению Луны. ФЦП должна была быть внесена в правительство, как заявляла госкорпорация, до 15 января. Первый пуск ракеты планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты "Енисей" планируется построить в 22 километрах от города Циолковский. На создание ракеты "Роскосмос" просит выделить 1 триллион 200 миллиарда рублей.
Ранее предполагалось, что название "Союз-7" может получить носитель, использующий в качестве топлива метан. Помимо того, о разработке ракеты-носителя с аналогичным названием заявляла частная компания S7 Space, владелец проекта "Морской старт". Она предполагает сделать "Союз-7" в качестве многоразовой модификации ракеты "Союз-5". Первый пуск "Союза-5" намечается на 2022 год. На его разработку "Роскосмос" намерен потратить 61 миллиард рублей.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , консорциум "Морской старт" , АК S7 , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , РИА Новости , США
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