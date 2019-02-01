Источник: в России создают ракету «Союз-7» с поставляемым в США двигателем

В 2016 году, занимая пост вице-премьера, Дмитрий Рогозин заявил, что разгонные блоки получат имена рек европейской части России , а ракеты-носители будут названы в честь водных артерий Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в честь реки Ангара названо семейство одноименных ракет. В честь Волги назван разгонный блок для ракеты "Союз-2", а работа над разгонным блоком для "Ангары" ведется под названием "Двина". Работы по адаптации ракеты "Ангара" к космодрому Восточный носят название "Амур". Сверхтяжелая ракета ранее получала название "Енисей", а ее ракета среднего класса "Союз-5" — "Иртыш".

"Эскизный проект по носителю "Союз-7"/"Волга" будет подготовлен в рамках эскизного проектирования сверхтяжелого носителя "Енисей" к концу 2019 года", — рассказал собеседник агентства.

Работы ведет Ракетно-космический центр "Прогресс", определенный ранее головным разработчиком сверхтяжелой ракеты. Ракета "Союз-7" станет центральным блоком носителя, вокруг которого будут расположены шесть ракет "Союз-5"/"Иртыш". "Волга" от "Иртыша" будет отличаться применением поставляемого в США двигателя РД-180, а не РД-171МВ. Сам РД-180 условно представляет собой половину РД-171 — двухкамерный двигатель вместо четырехкамерного.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Ожидается, что ФЦП по сверхтяжелой ракете должна стать частью госпрограммы, посвященной освоению Луны. ФЦП должна была быть внесена в правительство, как заявляла госкорпорация, до 15 января. Первый пуск ракеты планируется на 2028 год. Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты "Енисей" планируется построить в 22 километрах от города Циолковский. На создание ракеты "Роскосмос" просит выделить 1 триллион 200 миллиарда рублей.