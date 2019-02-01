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Древнюю галактику нашли у Млечного Пути 

360tv.ru + ещё 6 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Орбитальный телескоп «Хаббл» обнаружил галактику, которая появилась через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом написали на сайте обсерватории.
Астрономы изучали полученные с телескопа данные. Таким образом, они обнаружили древнейшую карликовую галактику, расположенную в 30 миллионах световых лет от нас. Ее назвали Бедин 1 в честь ученого-первооткрывателя.
По мнению исследователей, галактика сформировалась в результате короткой, но мощной волны звездообразования. Предположительно, первые звезды в Бедин 1 появились через около 400-500 миллионов лет после Большого взрыва, вскоре после того, как Вселенная стала достаточно холодной.
Сейчас галактика представляет собой шарообразное скопление звезд. Она не похожа на привычные гравитационно-связанные системы, появившиеся в более позднее время, сообщил сайт «Аргументы и факты».
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