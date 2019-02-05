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В Египте раскопали лабиринт с 40 мумиями 

Российская Газета + ещё 25 40 минут назад
Фото: Nevine El-Aref / AFP
Совместная археологическая миссия министерства по делам древностей Египта и Университета Минья обнаружила в провинции Эль-Минья к югу от Каира древний некрополь, в котором находились более 40 мумий людей и животных.
Как сообщает Ahram Online, некрополь находится примерно в 260 километрах от Каира в районе Туна-эль-Гебель в мухафазе Минья. Он представляет собой лабиринт, состоящий из погребальных камер и коридоров.
Сооружение относится к эпохе правления династии Птолемеев. По мнению ученых, это была большая семейная могила. Вероятно, в погребальных камерах покоятся члены одной семьи, принадлежавшей к "среднему классу".
Всего было обнаружено более 40 мумий — останки мужчин, женщин и детей разного возраста. Также было найдено несколько мумий животных, в основном собак, что говорит об их важной роли в жизни семьи. Мумии находятся в хорошем состоянии. Некоторые завернуты в дорогие льняные ткани.
Все мумии лежат на полу или в открытых глиняных саркофагах. В захоронениях также были найдены осколки керамики и фрагменты папирусов, которые помогли при датировании.
Некоторые свидетельства указывают на то, что захоронение использовалось также в римский и византийский периоды.
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Наука и техника , Египет , Каир
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