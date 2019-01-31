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Над Кубанью пролетел яркий болид 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РГ
Руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества и заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов сообщил о пролете болида, про падение которого на Землю ничего не известно.
«Вчера в 18.48 мск в районе Краснодарского края произошел пролет болида, довольно яркого. Как правило, болиды являются фрагментами кометных частей. Это обычно пылинки, которые оставляют метеоры. А бывают более крупные, они называются болиды. Это вчера и наблюдали жители Кубани. Фотографии получили у нас в Северском районе, в Абинском и Анапе», — рассказал Иванов.
По его словам, на Землю за сутки падает около 300 тонн метеоритного вещества. При этом подобные этому яркие болиды являются редкостью, передает РИА «Новости».
«Точное место падения пока не известно, если он выпал. Пролет болида не всегда заканчивается выпадением метеорита. Он мог просто сгореть в атмосфере, оставив красивый след», — добавил Иванов.
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Наука и техника , Александр Иванов , Русское географическое общество , РИА Новости , Краснодарский Край
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