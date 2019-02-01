Учёные обнаружили останки нового вида архозавров

Палеонтологи из США Южной Африки обнаружили в Антарктиде останки нового вида архозавров возрастом 250 млн лет. Доисторическая рептилия размером с игуану питалась насекомыми и маленькими амфибиями. Учёные назвали существо Antarctanax shackletoni — король Антарктики. Результаты исследования позволяют больше узнать об эволюции и ареале распространения предков динозавров, а также понять, кто населял ледяной континент миллионы лет назад.

В отложениях среднетриасовой формации Фремоу в Трансантарктических горах палеонтологи из США и Южной Африки обнаружили останки нового вида архозавров — группы пресмыкающихся, эволюционировавших по одной ветви в динозавров, по другой — в крокодилов.

Возраст ископаемой рептилии размером с игуану составляет 250 млн лет. Находку назвали Antarctanax shackletoni. Родовое имя переводится с латыни как «король Антарктики», а видовое отсылает к имени британского полярника Эрнеста Шеклтона.

Учёные нашли лишь некоторые части скелета A. shackletoni: шейные и спинные позвонки, кости предплечья, ступни, несколько рёбер и часть черепа. В длину рептилия достигала 1,2—1,5 м. По мнению исследователей, хищное существо питалась насекомыми и мелкими амфибиями.

Сотни миллионов лет назад формацию Фремоу покрывал лес, в котором обитало множество живых существ: от крылатых насекомых до четвероногих травоядных рептилий. Температура воздуха редко опускалась ниже нуля. Лишь 30—35 млн лет назад зелёное покрывало континента начал сменять бескрайний снежный покров. Открытие A. shackletoni позволяет больше узнать о том, каким был животный мир Антарктики в начале триасового периода.

«Мы знаем, что тогда были распространены леса, и через эти леса протекали реки. По земле бродили предки млекопитающих цинодонты; похожие на млекопитающих клыкастые хищники дицинодонты, а также рептилии наподобие A. shackletoni», — сообщил автор исследования Брэндон Пикук из Филдовского музея естественной истории.

Начало триасового периода очень интересует палеонтологов. Дело в том, что триасовый период сменил один из наиболее драматичных эпизодов в истории Земли — массовое пермское вымирание. Чуть более 250 млн лет назад вулканическая активность лишила жизни около 90% живых существ. Однако некоторые виды смогли пережить катастрофу, приспособившись к существованию в новых экологических нишах. Так «поступили» архозавры. Если до вымирания они обитали исключительно в экваториальных зонах, то после проникли практически на все континенты, в том числе, как выяснили учёные, в Антарктиду.