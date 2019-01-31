Источник: блоки «Фрегат» на Байконуре и Куру перепроверят на наличие трещин

Разгонный блок "Фрегат", находящийся на космодроме Байконур для запуска 21 февраля египетского космического аппарата EgyptSat-A, а также блок для запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане в марте спутников системы O3b дополнительно проверят в связи с обнаружением трещины у "Фрегата", предназначенного для запуска спутников OneWeb , сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"В связи с тем, что на космодроме Куру на разгонном блоке "Фрегат" обнаружен разрыв шва трубопровода, на Байконуре будут проведены дополнительные проверки разгонного блока. Принятое решение о проведении дополнительных проверок выполняется в соответствии со стандартной процедурой, существующей в российской космической отрасли, по которой при обнаружении какой-либо неисправности выполняется проверка всей имеющейся аналогичной продукции", — рассказал собеседник.

Кроме того, пояснил собеседник, такую же проверку пройдет разгонный блок "Фрегат" на космодроме Куру, предназначенный для запуска спутников O3b в марте 2019 года.

По его словам, работы на Байконуре выполнят сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина , которые сейчас работают на космодроме и готовят разгонный блок "Фрегат" к предстоящему пуску.

Собеседник агентства пояснил, что на разгонном блоке "Фрегат" снимут маты электронно-вакуумной изоляции и элементы защиты разгонного блока, чтобы получить возможность осмотра и проверок трубопроводов разгонного блока. "После завершения проверок разгонный блок поступит на заправочную станцию, где его заправят компонентами топлива и сжатыми газами", — сказал собеседник.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и египетским спутником дистанционного зондирования Земли намечен на 19.47 мск 21 февраля.

О ситуации с OneWeb

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в трубопроводе разгонного блока "Фрегат", готовящегося к запуску 20 февраля с космодрома Куру с тестовыми спутниками британской группировки OneWeb, выявлена трещина в сварном шве бака гелия. После этого госкорпорация "Роскосмос" заявила, что подготовка к запуску идет по плану, а все обнаруживаемые проблемы устраняются перед стартом.

Другой источник рассказал РИА Новости, что сварку разошедшегося шва можно провести прямо на космодроме, однако для этого нужно слить из "Фрегата" топливо. В случае принятия такого решения и одобрения его заказчиком запуск спутников OneWeb можно будет провести в конце марта. В четверг, 31 января, компания OneWeb признала проблему с ракетной техникой, из-за чего запуск первых тестовых спутников, планировавшийся на 20 февраля с космодрома Куру, придется отложить.

Всего, по словам президента OneWeb Грега Уайлера, компания планирует вывести на орбиту почти 2 тысячи спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет, но на первом этапе достаточно 600.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Разработчиком и производителем ракет "Союз" является самарский РКЦ "Прогресс" , разгонных блоков "Фрегат" — химкинское НПО имени Лавочкина.

Coca-Cola. OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В числе инвесторов на сайте OneWeb указаны Virgin Group, SoftBank, Airbus, Qualcomm

В прошлом году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ Роскомнадзор . Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.