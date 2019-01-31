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Загадочная полость ледника в Арктике обеспокоила ученых 

ТК «Звезда» + ещё 8 48 минут назад
Фото: РИА Новости
По мнению ученых, полное таяние ледника может привести к тому, что уровень Мирового океана поднимется на 4%.
Ученые в ходе недавних исследований в Антарктиде обнаружили загадочную гигантскую полость в леднике Туэйтса, который считается наиболее опасным. По мнению специалистов, пещера образовалась в результате таяния льда. Эксперты подсчитали, что за последние три года такие потери составили около 14 миллиардов тонн.
В частности, ежегодные потери ледяного массива на материке оцениваются почти в 250 миллиардов тонн, уточняется на сайте NASA. Ученые отмечают, что таяние зафиксировано в том числе и во внутренней части ледников. И наглядным примером, подчеркивают исследователи, стал именно 300-метровый ледник Туэйтса, в котором с помощью радаров была обнаружена полость.
При этом эксперты добавляют, что внутри ледника образовался отступ, которые ежегодно увеличивается на 800 метров. Это может привести к подъему уровню Мирового океана на 4%. Если же ледник Туэйтса полностью растает, то вода в море может подняться на 65 сантиметров.
Ранее ученые обнаружили в Антарктиде «предвестника» приближающейся глобальной катастрофы.
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