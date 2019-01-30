Учёные выяснили, когда первобытные люди появились в Южной Сибири

Международная группа учёных выяснила, когда неандертальцы и денисовские люди появились в Южной Сибири. Датировав находки из Денисовой пещеры на Алтае , исследователи установили, что древние люди начали жить в ней порядка 300 тыс. лет назад, — именно такой возраст самых древних обнаруженных там орудий. Денисовцы первыми появились в пещере, а позднее к ним «присоединились» неандертальцы. По мнению специалистов, представители двух ветвей рода Homo могли жить «бок о бок» на протяжении 100 тыс. лет.

Международная группа учёных выяснила, когда неандертальцы и денисовские люди появились в Денисовой пещере на Алтае. Денисова пещера знаменита тем, что здесь в разное время обитали три представителя рода Homo: неандертальцы, денисовские люди и сапиенсы.

Этот археологический памятник привлёк к себе внимание в 2010 году, когда учёные опубликовали результаты исследования останков девочки, найденных в пещере двумя годами ранее. Оказалось, что останки принадлежат неизвестному ранее виду людей, который отличался как от неандертальцев, так и от сапиенсов. Этот вид получил название денисовский человек.

С тех пор учёные установили, что неандертальцы и денисовцы жили в пещере почти одновременно и периодически скрещивались. Об этом свидетельствует ДНК, извлечённая из фрагментов костей 13-летней девочки, останки которой в 2018 году были обнаружены на территории этого археологического памятника. Оказалось, что её отец был денисовцем, а мать — неандерталкой.

В новом исследовании учёные из Великобритании, России, Австралии, Канады и Германии разгадали некоторые тайны этого археологического памятника.

С помощью радиоуглеродного и уран-свинцового методов датирования специалисты определили возраст костных останков и древесного угля из пещеры. В результате учёным впервые удалось составить археологическую периодизацию всех артефактов.

«Новая хронология прошлого Денисовой пещеры предоставляет богатый набор данных об археологической и экологической истории этого памятника за последние три ледниково-межледниковых цикла, полученный нашими российскими коллегами», — сообщила автор исследования Зенобия Якобс из Университета Вуллонгонга (Австралия).

Учёные выяснили, что она могла быть населена людьми ещё 300 тыс. лет назад, — именно столько лет оказалось самым древним орудиям. Денисовцы могли появиться в пещере около 200 тыс. лет назад и даже раньше. Неандертальцы же посещали её в промежутке между 200 и 100 тыс. лет назад. По мнению специалистов, представители двух ветвей рода Homo могли жить «бок о бок» около 100 тыс. лет назад.

Возраст большинства найденных останков неандертальцев составляет около 120 тыс. лет. По словам исследователей, «это был последний межледниковый период, когда климат был относительно тёплым. Денисовцы пережили и более холодные времена, прежде чем исчезли около 50 тыс. лет назад». К этому времени люди современного типа уже населяли другие части Евразии, однако неизвестно, сталкивались ли они с денисовцами, — археологические или генетические следы, свидетельствующие о таких «встречах», отсутствуют.

Учёные также датировали подвески из зубов животных, найденные в пещере. Их возраст составляет 43—49 тыс. лет. Однако кто их смастерил, денисовцы или сапиенсы, учёные пока сказать не могут.