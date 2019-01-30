«Яндекс» учредил научную премию размером в 15 миллионов рублей

Премия будет присуждаться студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук, в частности, в распознавании и синтезе речи, поиске и анализе больших данных, машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе.

«В основе наших технологий лежат разработки, которые были бы невозможны без сильной математической школы и фундаментальной науки. С помощью премии мы хотим поддержать исследователей, которые, как и мы, занимаются компьютерными науками и создают технологии будущего. Премия носит имя Ильи, который очень верил в прогресс и много делал для поддержки IT-сообщества», — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний «Яндекс».

Студенты и аспиранты сами подают заявку на участие в конкурсе и номинируют научных руководителей. Лауреатов выбирает совет премии и конкурсная комиссия. В них войдут представители «Яндекса» и научного сообщества. Главные критерии отбора: наличие публикаций и выступлений на конференциях, а также вклад в развитие научного сообщества.

Первая церемония награждения состоится в апреле этого года, общий бюджет премии составит 15 млн рублей. Студенты и аспиранты, ставшие лауреатами премии, получат по 350 тыс. рублей, поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований "Яндекса". Вознаграждение для научных руководителей-лауреатов составит 700 тыс. рублей.