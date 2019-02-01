Роскомнадзор начнет проверку Apple с 4 февраля

Роскомнадзор приступает к плановой проверке американской компании Apple на предмет исполнения законодательства в области персональных данных, первое мероприятие состоится 4 февраля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Первое выездное мероприятие в рамках проверки состоится 4 февраля", — сказал он.

Ранее российское представительство компании Apple впервые признало факт локализации баз данных россиян в РФ.

В реестре операторов персональных данных, куда Роскомнадзор внес компанию в декабре, в графе "сведения о местонахождении баз данных" значится Россия. Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных, определена и опубликована политика в отношении их обработки.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.