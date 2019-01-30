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Яндекс. Телефон провалился в продажах 

Ридус + ещё 2 52 минуты назад
Фото: ТАСС
В конце прошлого года «Яндекс» выпустила смартфон под своим брендом — Яндекс. Телефон. Компания сделала акцент на фирменных сервисах, предустановленных на устройство, однако в борьбе за покупателя это не помогло.
Как утверждают «Ведомости», за декабрь «Яндекс» реализовал около 400 своих смартфонов — об этом сообщили представители трех розничных сетей, ссылающиеся на данные GfK. Также собеседники агентства утверждают, что количество проданных устройств на 20 января составляет всего 450 экземпляров.
В «Яндексе» прокомментировали новость, указав на неточность данных. По словам представителей компании, статистика GfK не учитывает другие каналы сбыта — маркетплейс «Беру» и собственный магазин «Яндекса».
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что общие продажи Яндекс. Телефона на конец января составят 1000 экземпляров. За два дня до старта продаж Муртазин посвятил смартфону разгромный материал, в котором также рассказал о планах компании по продажам устройства:
В «Яндексе» настолько верят в свой продукт, что заказали минимальную партию смартфона, чтобы, видимо, не рисковать. То есть в течение полугода будут продавать 5000 штук этой модели. Этакая проба пера. Чтобы вы понимали объем рынка в России, скажу, что в этом году это 26.5 миллионов смартфонов. То есть предложение от «Яндекса» — это не просто капля в море, это исчезающе малая величина, — пишет Муртазин на портале Mobile-Review.
Яндекс. Телефон получил 5,65-дюймовый экран Full HD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, камерами на 16/5 и 5 Мп, NFC и аккумулятором емкостью 3050 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 с «Яндекс. Лаунчером» и пакетом фирменных сервисов.
Стоимость Яндекс. Телефона составляет 17 990 рублей на маркетплейсе «Беру».
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Наука и техника , Гаджеты , Эльдар Муртазин , Яндекс , Qualcomm , Ведомости
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