В Роскосмосе прокомментировали подготовку к старту ракеты со спутниками OneWeb

Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз", которая должна вывести на орбиту спутники OneWeb , с космодрома Куру проходит в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Ничего не произошло, идет подготовка в штатном режиме согласно регламенту", — отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос о выявленном повреждении в разгонном блоке "Фрегат".

В госкорпорации уточнили, что "по ходу проверок всегда что-то проявляется, на это многофазные проверки и нужны".