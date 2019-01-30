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В Роскосмосе прокомментировали подготовку к старту ракеты со спутниками OneWeb 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз", которая должна вывести на орбиту спутники OneWeb, с космодрома Куру проходит в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса.
"Ничего не произошло, идет подготовка в штатном режиме согласно регламенту", — отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос о выявленном повреждении в разгонном блоке "Фрегат".
В госкорпорации уточнили, что "по ходу проверок всегда что-то проявляется, на это многофазные проверки и нужны".
Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат" было обнаружено микроотверстие. По его словам, специалисты НПО им. С. А. Лавочкина на космодроме Куру работают над устранением выявленного дефекта.
В январе основатель и президент компании Грег Уайлер сообщил, что старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, запланирован на 19 февраля. Запуск должен произойти с космодрома Куру во Французской Гвиане. 25 января исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль рассказал, что первые спутники компании OneWeb для широкополосного доступа в интернет были доставлены на космодром.
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Комментарии
Наука и техника , Грег Уайлер , Arianespace , Роскосмос , НПО им. С.А. Лавочкина , OneWeb , ИТАР-ТАСС
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