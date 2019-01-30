Трещина в блоке «Фрегат» может сорвать запуск «Союза» с Куру

Трещина в разгонном блоке «Фрегат» может сорвать запуск первых спутников OneWeb для широкополосного доступа в интернет. Об очередном браке ракетной техники сообщили источники, а Роскосмос пока хранит молчание.

Запуск первой партии спутников OneWeb для широкополосного доступа в интернет оказался под угрозой из-за неготовности российской ракеты «Союз-СТ».

Причина — в разгонном блоке «Фрегат», в котором, по данным РИА «Новости», перед стартом обнаружена трещина.

Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовке на космодроме Куру во Французской Гвиане.

«В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия», — сказал источник.

Этот инертный газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. По словам другого источника в отрасли, работы по сварке можно провести на месте, только слив с блока топливо. Однако, возможно, «Фрегат» придется отправлять обратно в Россию , поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска. Ранее сообщалось, что запуск спутников намечен на 20 февраля.

Первые спутники компании OneWeb для широкополосного доступа в интернет были доставлены во Французскую Гвиану в минувшую пятницу.

Об этом сообщил в твиттере исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль. «Французская Гвиана встретила первые спутники OneWeb, которые должны начать искоренение цифрового неравенства после их первого запуска „Союзом“ 19 февраля», — написал он.

Вместо «проблемного» блока можно использовать имеющийся на космодроме Куру запасной разгонный блок, предназначенный для запуска британских спутников группировки O3b.

Но он не оборудован видеокамерами, предназначенными для контроля отделения спутников при выведении.

Такая доработка была проведена по заданию OneWeb. Источник сообщил, что по погодным условиям запуск возможен до конца марта, или его придется переносить на конец 2019 года.

По данным ТАСС, специалисты НПО им. Лавочкина на космодроме Куру работают над устранением выявленного дефекта в разгонном блоке «Фрегат». По словам источника, «в одном из трубопроводов блока действительно обнаружено микроотверстие, которое появилось, по всей видимости, вследствие длительной транспортировки „разгонника“ на космодром во французской Гвиане». До конца недели они должны определиться с видами работ, которые нужно провести на «Фрегате».

«Сейчас специалисты НПО им. Лавочкина занимаются этим дефектом, до конца недели они должны определить виды необходимых работ для его устранения», — сказал источник.

В Роскосмосе не смогли оперативно прокомментировать «Газете.Ru» сложившуюся ситуацию с разгонным блоком «Фрегат».

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты «Союз» со спутниками OneWeb.

Минувшей осенью ФСБ заявила, что проект по обеспечению широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы спутников OneWeb является угрозой для национальной безопасности России. Нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей. Кроме того, в ведомстве опасаются, что OneWeb может стать монополистом связи в ряде российских регионов.

«Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами — очень затратной», — сказал представитель спецслужбы Владимир Садовников.

Ранее представитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич сообщил, что отечественная спутниковая система связи «Сфера» начнет создаваться с 2020 — 2021 года и станет альтернативой для других глобальных спутниковых систем связи. По задумке разработчиков проекта, «Сфера» должна будет объединить в себе несколько функций: навигацию, связь и дистанционное зондирование Земли. В общей сложности к 2028 году она должна насчитывать порядка 600 небольших спутников.

«Фрегат»

Универсальный разгонный блок (РБ) «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты.

С работой разгонного блока «Фрегат» ранее уже были связаны проблемы, приводившие в том числе, к потере полезной нагрузки.

Так, неудачей закончился второй в истории гражданского космодрома «Восточный» запуск ракеты «Союз» 28 ноября 2017 года, когда разгонный блок «Фрегат» должен был вывести на орбиту аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» и малые космические аппараты попутной нагрузки. Вскоре после запуска ракеты стало ясно, что связь с разгонным блоком отсутствует по причине его невыхода на расчетную орбиту. Комиссия позднее установила, что причиной аварии стало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя» и ошибки в алгоритме работы блока.

Вопросы по работе блока возникли и после старта ракеты «Союз-2-1А» с Байконура, который состоялся 14 июля 2017 года и оказался знаковым для отечественной космической отрасли по количеству выведенных за раз аппаратов — всего 73 штуки. Однако спустя время выяснилось, что сразу несколько запущенных аппаратов не вышли на связь.

В Роскосмосе утверждали, что средства выведения отработали нормально, СМИ и компания «Даурия» предположили, что отказ спутников мог быть связан с нештатной работой «Фрегата».