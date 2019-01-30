Facebook тайно платил пользователям

Facebook тайно платит пользователям 20 долларов месяц (около 1,4 тысячи рублей) за использование VPN под названием Facebook Research, которое позволяет за ними шпионить, пишет TechCrunch.

Издание выяснило, что в 2016 году компания предложила установить приложение для iOS и Android клиентам в возрасте от 13 до 37 лет. Facebook называет целью программы исследование аудитории, однако TechCrunch уверено, что соцсеть пошла на шпионаж, поскольку «отчаянно нуждается в данных о своих конкурентах».

С помощью Facebook Research компания получает почти неограниченный доступ к личным данным клиентов: фото, видео, истории поиска в интернете, скачанным приложениям на смартфоне, личным сообщениям в социальных сетях, электронным письмам, геолокации.