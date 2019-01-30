Источник сообщил о трещине в разгонном блоке, готовящемся к запуску с Куру

Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb , обнаружен при предстартовой подготовке на космодроме Куру (Французская Гвиана), сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.

"В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия (газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей — ред.)" — сказал один из собеседников агентства.

Запуск стоит в плане на 20 февраля.

Неисправность подтвердил другой источник. По его словам, работы по сварке если и можно провести на месте, то только слив топливо. Однако, возможно, "Фрегат" придется отправлять обратно в Россию . Поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска.

Вместо "проблемного" блока можно использовать имеющийся на космодроме Куру запасной разгонный блок, предназначенный для запуска британских спутников группировки O3b, но он не оборудован видеокамерами, предназначенными для контроля отделения спутников при выведении. Такая доработка была проведена по заданию OneWeb.

Источник сообщил, что по погодным условиям запуск возможен до конца марта, или его придется переносить на конец 2019 года.

Информацию о неполадках в разгонном блоке "Фрегат" РИА Новости подтвердили еще два источника. В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.

OneWeb

Ранее источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что пуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру (Французская Гвиана) с первыми британскими спутниками связи OneWeb планируется на 00.37 мск 20 февраля (18.37 19 февраля по местному времени). В этом запуске на орбиту планируется вывести шесть спутников.

Всего, по словам президента OneWeb Грега Уайлера, компания планирует вывести на орбиту почти 2 тысячи спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет, но на первом этапе достаточно 600.

Coca-Cola. OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В числе инвесторов на сайте OneWeb указаны Virgin Group, SoftBank, Airbus, Qualcomm

В прошлом году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ Роскомнадзор . Несмотря на это, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.